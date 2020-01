Sługa dwóch panów - commedia dell'arte w Tychach. I nowość: teatroniania ZDJĘCIA

- Jest to kolejna sztuka w naszym cyklu „Scena Konesera”, która mieści się w nurcie wchodzenia w różne role, czyli przymierzania masek. Ta akurat wpisuje się w ten nurt także dosłownie, ponieważ w spektaklu są prawdziwe maski - mówi Paweł Drzewiecki, dyrektor teatru Małego.

"Motorem napędzającym intrygę jest Arlekin (w tej roli Krzysztof Szczepaniak), który służąc dwóm panom jednocześnie miesza polecenia, zdradza sprawy wymagające dyskrecji i komplikuje bieg zdarzeń. Mamy tu wszystko, co najlepsze: tempo jak w rollercoasterze, wyraziste gesty, taniec, śpiew, skąpego Pantalone, przemądrzałego Dottore i romantycznych kochanków” - czytamy na stronie Teatru Małego.

Maski pojawią się też na… widowni. Widzowie w maskach, tego jeszcze nie było.

- Być może zaczynamy nową tradycję na karnawał. Może w przyszłości widzowie będą przychodzić w maskach na karnawałowe przedstawienie, tym razem jednak będziemy przed spektaklem proponować nabycie masek wykonanych przez niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Faustyna, a cały dochód przekażemy na jego konto – mówi dyrektor Drzewiecki.



Przy okazji „Sługi dwóch panów” Teatr Mały zaczyna też nową tradycję zajęć teatralnych dla dzieci w Pasażu Kultury Andromeda w czasie, gdy rodzice oglądają spektakl.

- Przedstawienie „Sługa dwóch panów” z Teatru Dramatycznego odbędzie się po raz pierwszy poza Warszawą, scenograf Jan Polewka był nawet u nas z wizytą studyjną, by jak najlepiej dostosować scenografię do naszych warunków scenicznych, więc chcemy, by mogło tę sztukę zobaczyć jak najwięcej osób. Dlatego wychodzimy naprzeciw tym, dla których problemem jest opieka nad dziećmi na czas przedstawienia. W godz. 17-21 opiekę zapewnią im nasi animatorzy – mówi dyrektor.