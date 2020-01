Spotkanie opłatkowe byłych żołnierzy w Tychach ZDJĘCIA

Spotkanie opłatkowe byłych żołnierzy w Tychach to nie tylko okazja do złożenia sobie życzeń, ale i upominanie się o równe traktowanie wszystkich żołnierzy, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej.

- To byli ci sami Polacy, ci sami zesłańcy na Sybir. Każdy chciał się stamtąd wyrwać i dostać do polskiej armii. Przypadek sprawił, że jedni znaleźli się u Andersa, inni u Berlinga. I każda kropla krwi przelana pod Monte Cassino jest równa każdej kropli krwi przelanej pod Lenino - powtarza zawsze Kazimiera Głogowska-Gosz, wdowa po oficerze, który był jednym z tych młodych Polaków zesłanych na Sybir, a potem trafił do tworzącej się polskiej armii. Akurat pod dowództwem gen. Berlinga.

W noworocznych postanowieniach tyskie koło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pod przewodnictwem Alicji Madejskiej ma kampanię informacyjną dla społeczeństwa na temat historii XX wieku.