Spotkanie z legendami GKS Tychy. W Tyskiej Galerii Sportu - Marian Piechaczek i Kazimierz Szachnitowski

Marian Piechaczek i Kazimierz Szachnitowski to zawodnicy legendarnego składu drużyny GKS Tychy z pamiętnego roku 1976, kiedy to tyska drużyna piłki nożnej została wicemistrzem Polski. Warto dodać, że obaj zawodnicy znaleźli się w pierwszej dziesiątce plebiscytu na najlepszych sportowców 50-lecia GKS–u Tychy.

Marian Piechaczek to wychowanek Górnika Radlin, który do GKS–u Tychy trafił w 1972 roku. W wieku 21 lat został kapitanem drużyny. Był powoływany do reprezentacji Polski. Jako piłkarz Ruchu Chorzów zdobył w 1979 roku mistrzostwo Polski.

Kazimierz Szachnitowski, młodzieżowy reprezentant Polski, trafił do GKS Tychy jako napastnik Zastalu Zielona Góra. Z tyskim klubem i Tychami związał się na stałe. Grał tu do 1989 roku, z przerwami na występy w lidze fińskiej. Potem był m.in. trenerem GKS–u Tychy.

Okazją do czwartkowego spotkania w Tyskiej Galerii Sportu są 70. urodziny obu piłkarzy. Z pewnością nie zabraknie wspomnień, anegdot i innych ciekawostek na temat sportowej rzeczywistości PRL. W programie także prezentacja archiwalnych zdjęć oraz materiałów filmowych z lat 70. Spotkanie może zaciekawić nie tylko miłośników sportu, ale także tych, którzy po prostu lubią historię.

Spotkanie poprowadzi Piotr Zawadzki, szef Tyskiej Galerii Sportu, która jest oddziałem Muzeum Miejskiego w Tychach.

Odbędzie się ono w Tyskiej Galerii Sportu przy ul. Edukacji 7. Wstęp wolny, ale konieczne są zapisy pod numerem 515 717 430 (także SMS-em) lub na adres mailowy [email protected]