Stanisław Mazuś. Wywiad-rzeka w książce dr. Patryka Oczki.Reprodukcje najciekawszych prac

Każdy dzień przynosi nowe wyzwania

Plączące się w głowie wizje zakłócały tok myślenia

Stanisław Mazuś słynie z martwej natury, nostalgicznych pejzaży, portretów i autoportretów. Ale nie od razu był w jego twórczości ten spokój. I nie zawsze malarstwo. W początkowym okresie artysta zajmował się w dużej mierze grafiką i to - jak to nazwał Patryk Oczko - przepojoną niepokojem i katastrofizmem treści.

"Był to wyraz nurtującego mnie niepokoju o przyszłość świata [lata 60. XX wieku - red.] Wynikał on z ówczesnych zagrożeń", powiedział artysta, który w tamtym czasie stworzył nawet autoportret przedstawiający plączące się w jego głowie wizje, które - jak powiedział - zakłócały mu tok myślenia.