Stary stadion GKS Tychy. Pamiętacie jeszcze dawny obiekt? ZDJĘCIA

Stadion w dniu otwarcia mieścił 10.000 widzów z czego 6.000 miejsc było siedzących. Wokół boiska rozciągała się bieżnia o długości 400 m. Przylegały do niej trzy bieżnie do skoku w dal. Do celów treningowych służyły dwa boiska boczne - jedno trawiaste o rozmiarach 96 m na 60 m z oświetleniem i ogrodzeniem, drugie ziemiste bez oświetlenia.

GKS TYCHY PO GÓRNIKU WESOŁA

W sezonie 1970/71 na stadionie grała wówczas trzecioligowa drużyna Górnika Wesoła. Od następnego sezonu na boisku w Tychach grał już nowo powstały GKS Tychy.

REKORDY FREKWENCJI

Rekord frekwencji na stadionie - 25.000 widzów - padł dwukrotnie: 16.03.1975 roku w meczu z Górnikiem Zabrze (1:1) oraz 31.03.1976 z Ruchem Chorzów (0:1). Na końcu swojej używalności obiekt posiadał trybuny na 12.000 miejsc, ale tylko 2.620 krzesełek. Stary stadion został zburzony w 2013 roku, a w jego miejscu w latach 2013-2015 powstał obecny obiekt.