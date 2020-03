Strażacy, bohaterowie dnia codziennego w czasie zarazy. Czego oczekują od społeczeństwa?

Nie bać się, że nie przyjedziemy, jeśli dowiemy się, iż interwencja wymaga wejścia w miejsce kwarantanny czy do mieszkania, gdzie przebywa osoba z objawami chorobowymi. Przyjedziemy, ale musimy o tym wiedzieć, żeby się odpowiednio do takiej interwencji przygotować

- mówi bryg. Piotr Szojda, komendant tyskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej.

Ta wiedza i to odpowiednie przygotowanie do interwencji w miejscach zagrożenia koronawirusem potrzebne jest, by ochronić te wyspecjalizowane służby przed zakażeniem. - Bo zespoły narażone na kontakt z osobami zakażonymi musiałyby zostać objęte kwarantanna, a tym samym zostać wyłączone na ten czas ze służby - podkreśla komendant.

A ta służba w tej sytuacji jest niezwykle intensywna.

- Wprawdzie mniej niż zwykle mamy wypadków czy pożarów traw, ale za to częściej musimy interweniować w budynkach czy mieszkaniach - mówi komendant Szojda.

Są to na przykład przypalone potrawy, z którymi lokatorzy sami sobie radzą, ale zapach spalenizny jest wyczuwalny na klatce i niepokoi sąsiadów, którzy dzwonią na straż.

Są to też sygnały z czujek, o tlenku węgla.

- Tu problemem są sąsiedzi, do których też musimy wejść, by sprawdzić, czy wszystko w porządku, A ludzie boją się otwierać, zapewniając, że u nich tlenku węgla nie ma - mówi Piotr Szojda.