Studniówka 2023 LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu - zdjęcia. Tak bawili się maturzyści w Dworku Eureka

Studniówka 2023 w Bieruniu. Tak bawili się uczniowie LO im. Powstańców Śląskich

Swoje wystąpienie zakończył słowami Kochanowskiego: "Jakoby rok bez wiosny chcieli mieć ci, którzy by chcieli, by młodzi nie szaleli" i dał swoje przyzwolenie na odrobinę szaleństwa podczas tej zabawy, która ma trwać do czwartej rano.

Dla niego była to 30. studniówka w pracy nauczycielskiej i siedemnasta a stanowisku dyrektora.