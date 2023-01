Studniówka ZS 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Był polonez, a potem szampańska zabawa. Mamy zdjęcia

Studniówki licealistów Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach zaczynają się niby zwyczajnie, bo polonezem, czyli jak wszędzie, ale jest to zawsze polonez, a właściwie polonezy, ze starannie przygotowaną i wyćwiczoną choreografią. W tym roku tańczono go osiem razy (siedem klas plus polonez z nauczycielami).

Do 1999 r. na studniówkach królował polonez a-moll Michała Ogińskiego pt. "Pożegnanie Ojczyzny" - piękny, dostojny, wzruszający. 22 października 1999 r. na ekrany kin wszedł "Pan Tadeusz", który Andrzej Wajda zrobił na 200. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza i maturzystów porwał polonez skomponowany dla tego filmu przez Wojciecha Kilara. W 2000 r. skończyła się nagle era poloneza Ogińskiego i studniówkowymi balami zawładnął Kilar.