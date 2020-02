Studniówka ZS 1 w Tychach. Polonez z dyrekcją ZDJĘCIA

Studniówka Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach odbyła się 8 lutego 2020 r., na dokładnie 85 dni przed pierwszym egzaminem maturalnym.

Grażyna Jurek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, zwróciła uwagę na to, że do matury przystąpi w tym roku ostatni rocznik urodzonych w XX wieku (uczniowie technikum urodzili się w r. 2000) oraz pierwszy rocznik XXI wieku (maturzyści z liceum urodzeni są w 2001 r.).

A w swoim wystąpieniu nawiązała do noblistki Olgi Tokarczuk, mówiąc, że każdy z nas przędzie tkaninę życia rozpostartą na krosnach informacji, a zasięg tych krosien - z powodu internetu - jest ogromny. I podkreśliła, jak ważna jest odpowiedzialność za słowa i czyny, bo każde z nich pozostawia ślad. Przypomniała maturzystom, że żyją w cywilizacji obrazu i sięgając do ciągle aktualnego Szekspira przestrzegała, by nie tworzyć z życia opowieści idioty, pełnej wściekłości i wrzasku, lecz nic nie znaczącej.