Św. Barbara kocha górników, lubi producentów fajerwerków, szanuje dzwonników

Ale pewnie nawet oni niewiele wiedzą o swojej patronce. Może też nie zdają sobie sprawy z tego, że w Kościele katolickim jest aż dziesięć męczennic o imieniu Barbara uznanych za święte. Aż osiem z nich to męczennice koreańskie z XVIII i XIX wieku, jedna chińska, która zmarła w 1900 r., przeżywszy 51 lat. Natomiast ludźmi ciężkiej pracy opiekuje się św. Barbara z Nikomedii, żyjąca w III wieku, która zginęła na samym początku IV w., ok. 4 grudnia 305 r., ścięta mieczem.

Bito ją, a rany nacierano tłuczonymi skorupami

Jej największym prześladowcą był ... jej własny ojciec Dioskuros, bogaty kupiec. Poganin. Barbara urodziła się bowiem w pogańskiej rodzinie z Heliopolis, miasta starożytnego Egiptu, i pewnie zostałaby poganką, gdyby - jak głosi jedna z legend - nie została wysłana na nauki do Nikomedii, starożytnego miasta hellenistycznego w Azji Mniejszej. Tam właśnie zetknęła się z chrześcijaństwem i przyjęła wiarę chrześcijańską. Kiedy dowiedział sie o tym ojciec, próbował zmusić ją do odejścia od chrześcijan, a kiedy to nie poskutkowało, sam doniósł na nią do władz prześladujących wówczas chrześcijan. Dziewczyna została uwięziona w wieży.