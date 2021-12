Św. Mikołaj - patron daru człowieka dla człowieka. Najbardziej zapracowany święty

Ale czy, my, dorośli, wiemy, że ten hojny jegomość przybywa do nas na saniach z Północy dopiero od niespełna dwóch wieków? Wcześniej ruszał w nasze strony z Południa. W średniowiecznym Amsterdamie Sinterklaas przypływał żaglowcem z dalekich ciepłych mórz, a wór z prezentami niósł mu ciemnoskóry sługa zwany Zwarte Piet.

Patron daru człowieka dla człowieka. Tak świętego Mikołaja nazwał papież Jan Paweł II. A więc każdy może być tym świętym od prezentów. Stąd te wszystkie Szlachetne Paczki, biura św. Mikołaja (jak jest od lat w Mikołowie) i różne akcje świątecznej pomocy. Darujemy sobie po prostu radość. Dzielimy się nią niemal przez cały grudzień. Aż dziw, że dzieci nie pogubią się w tych wszystkich Mikołajach, których spotykają w przedszkolu, sklepach, na różnych imprezach... Bo ile tych Mikołajów tak naprawdę jest? I który z nich dostał ten mozolnie napisany list? Na szczęście, wszystkie wyglądają tak samo i mogą uchodzić za jednego, który tak krąży wokół nas, żeby dotrzeć do wszystkich dzieci.

Jak to się stało, że Mikołaj przyjeżdża z Północy?Przecież wcześniej przybywał z Południa

Problem w tym, że dzieje się to w grudniu. W zimie. Do niedawna prawdziwie zimowej, mroźnej, śnieżnej. Nic więc dziwnego, że tak entuzjastycznie został przyjęty opublikowany w 1823 r. wiersz Clementa Clarke’a Moore’a o św. Mikołaju, który z bieguna północnego przyjeżdża saniami zaprzężonymi w refnifery. Tak, ten Mikołaj jak najbardziej pasował do zimowego pejzażu w okolicach 6 grudnia.