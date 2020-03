Światowy Dzień Konsumenta. Miejski rzecznik konsumenta w Tychach dyżuruje w Gemini Parku

Światowy Dzień Konsumenta w Tychach

Jak reklamować wadliwy towar? Czy można zwrócić nietrafiony prezent? Co zrobić, gdy biuro podróży nie wywiązało się z umowy? Jak zwrócić towar zakupiony w sklepie internetowym? Jak zrezygnować z zakupu towaru nabytego podczas różnego rodzaju pokazów? - na te i inne pytania odpowie miejski rzecznik konsumentów, Katarzyna Szostak-Zjawiony, w sobotę, 14 marca, w godz. 11-16 w strefie relaksu na I piętrze galerii handlowej Gemini Park.

Pomoc miejskiego rzecznika konsumentów jest bezpłatna. Rocznie pomaga w załatwieniu prawie 4 tys. różnych spraw, od zwykłej reklamacji po nieuczciwe praktyki stosowane np. przez tzw. dostawców usług.

Dyżurem miejskiego rzecznika konsumentów Tychy chcą uczcić Światowy Dzień Konsumenta, który przypada 15 marca.

Święto narodziło się w Stanach Zjednoczonych. Swój pierwszy raz miało w 1983 r., w rocznicę przemówienia prezydenta Johna F. Kennedy’ego wygłoszonego w roku 1962 w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Mówił wtedy o projekcie ustawy o ochronie praw konsumenta. Podstawowymi prawami konsumenta miały być prawa do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji.

„Konsumenci to my wszyscy” powiedział wtedy prezydent Kennedy.

W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000.