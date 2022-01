Sylwester 1981 w ZEG-u w Tychach. Zwolnienie 13 związkowców. Zobaczcie zdjęcia

Pierwsza wezwana do kadr wróciła zapłakana z wypowiedzeniem w ręku. W tym ostatnim roku 1981 r. ten sam los spotkał jeszcze dwanaście innych osób. Byli to inżynierowie i technicy, ze stażem pracy od czterech do trzydziestu siedmiu lat. Prawie wszyscy działali w NSZZ Solidarność.

- My jednak zostaliśmy zwolnieni ponoć tylko dlatego, że trzeba było przygotować miejsca dla absolwentów szkół ... zawodowych - wspomina Kazimiera Głogowska-Gosz, ówczesna wiceprzewodnicząca zakładowej „Solidarności”, która znalazła się w tej trzynastce zwolnionych.

Tak czy inaczej, było bardzo smutno. Jednak Kazimiera Głogowska-Gosz jako jedyna wróciła do domu bez śladu jakiegokolwiek zmartwienia na twarzy. Nie chciała martwić 69-letniej mamy. Ba, nie tylko tego dnia nic nie dała po sobie poznać, ale także przez następne dni, a nawet tygodnie, aż do marca.