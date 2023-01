Sylwester 2022 w Teatrze Małym w Tychach: Kochana Wisełko, najdroższy Zbyszku. Zobaczcie zdjęcia

Na ostatni w roku 2022 spektakl w Teatrze Małym w Tychach widzowie szli po czerwonym dywanie rozkładanym zawsze na szczególną okoliczność. Jego czerwień odbijała się w złotych cyfrach składających się na kolejny rok - 2023.

Ostatnim spektaklem roku 2022 w Teatrze Małym w Tychach była komedia "Kochana Wisełko, najdroższy Zbyszku". Lekka, przyjemna, wzbogacająca.

Po aktorach na scenę wszedł dyrektor Teatru Małego, Paweł Drzewiecki, który podziękował publiczności za obecność podczas wszystkich wydarzeń roku 2022, zwłaszcza na Tyskim Festiwalu Monodramu MoTyF, Tyskim Festiwalu Słowa Logos Fest czy Tyskich Spotkaniach Teatralnych oraz na premierach produkcji własnych, a były to niezapomniane "Ballady i dźwięki", "Dzieci z Bullerbyn" oraz "Wyspa mojej siostry"

- Bez was nie byłoby nas tu na scenie. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo z nami przez cały ten rok. Rok, który mimo wszelkich trudności wokół, w naszym odczuciu był udany, cenny i ważny. Z naszej perspektywy chciałbym, by by ten kolejny rok był tak samo udany jak rok 2022 - powiedział dyrektor Paweł Drzewiecki, życząc publiczności m.in. tego, by w nowym roku znaleźli czas na bywanie zarówno w teatrze, jak i w innych miejscach, gdzie w Tychach tworzona jest kultura.