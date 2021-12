Szlachetna Paczka 2021 w Tychach. 75 paczek do fych, którym trudno żyć. Zobaczcie zdjęcia

Szlachetna Paczka odkrywa prawdziwą biedę. Wolontariusze wchodzą do domów, w których trzeba najbardziej podstawowych rzeczy, a życzeniem specjalnym jest ... kosz słodyczy czy deska do prasowania lub kilka sztuk szynki w puszce.

Są mieszkania, które wymagają gruntownego sprzątania czy podstawowych napraw. Bywa, że w bardzo złych warunkach mieszkają starsze osoby, które w tym samym mieście mają dzieci lub innych członków rodziny. Wolontariusze Szlachetnej Paczki nikogo nie oceniają, skupiają się tylko na pomocy.

- Spośród trzydziestu kandydatów do Szlachetnej Paczki, jakie odwiedziłam, najbardziej utkwiła mi w pamięci samotnie mieszkająca 74-letnia kobieta cierpiąca na nadciśnienie i cukrzycę, a do tego niepełnosprawna psychicznie. Miała się nią zajmować rodzina, ale jakoś tego nie robiła. Kilka miesięcy temu trafił do niej pracownik socjalny i zobaczył straszne warunki, w jakich mieszkała. Od razu została do niej skierowana opiekunka (szybko stała się jej opiekunem prawnym) i zajęła się doprowadzaniem mieszkania do normalnego stanu - opowiada liderka Bogusława Szczepaniak, która w Szlachetnej Paczce, jako wolontariuszka, pracuje siódmy rok.