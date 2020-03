Szpital w Tychach szpitalem zakaźnym. Ewakuacja hospitalizowanych

Szpital wojewódzki w Tychach został na czas zagrożenia epidemicznego szpitalem zakaźnym. I od razu jest pierwszy pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem. Jest to obywatel Ukrainy, "w sile wieku", jak mówi rzecznik szpitala, Małgorzata Jędrzejczyk, nie zdradzając, gdzie mieszkał, nim trafił na oddział.

Od 14 marca w szpitalu nie prowadzona jest pomoc ambulatoryjna, nie działa Izba Przyjęć.

W poniedziałek, 16 marca, na oddziałach szpitalnych przebywało 150 pacjentów.

- Jedni zostaną wypisani do domu, jeśli ich stan zdrowia będzie na to pozwalał, pozostali zostaną przewiezieni do innych szpitali. Plan jest taki, żeby dziś cały szpital opustoszał - mówi rzecznik, zapewniając, że we wtorek, 17 marca, otrzymamy informację, w jakim stopniu się to udało i które szpitale tych pacjentów przyjęły.

Zawieszona jest działalność Zakładu Diagnostyki Obrazowej, nie wykonywane są badania laboratoryjne, nie działa rehabilitacja. Opieka nocna i świąteczna ma teraz inne miejsce. Żeby tam dotrzeć, trzeba wejść za szlaban przed parkingiem przy PAKS-ie i kierować się na lewo. Tam są specjalne oznaczenia.