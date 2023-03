Tak wygląda w Tychach produkcja Europejskiego Samochód Roku 2023 Jeep Avenger. Mamy zdjęcia z fabryki Stellantis

W fabryce Stellantis w Tychach produkowany jest Jeep Avenger - Europejski Samochód Roku 2023

Jeep Avenger to pierwszy z trzech nowych modeli, które będą produkowane w Tychach w ramach ogłoszonego w 2020 roku programu rozwojowego firmy. Najprawdopodobniej już latem tego roku, rozpocznie się produkcja drugiego modelu - będzie nim Fiat, a w 2024 roku będzie to Alfa Romeo. Wartość planu rozwojowego to około 170 mln euro.

Jeep Avenger w Tychach jest produkowany w wersji elektrycznej i spalinowej. Avengery to pierwszy modele marki z napędem elektrycznym (BEV). Samochody są w stanie przejechać około 400 km zasięgu w cyklu mieszanym i do 550 km w cyklu miejskim. Bateria przy użyciu szybkiej ładowarki może być naładowana do poziomu 80 proc. w przeciągu pół godziny. Nowością są również baterie, które także składane są w Tychach - do fabryki dostarczane jest 17 modułów, które na miejscu są łączone i wyposażane m.in. w układ chłodzenia. Linia produkcyjna w tyskiej fabryce Stellantis to m.in. nowoczesna spawalnia.