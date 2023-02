Tam koty mają się wyjątkowo dobrze. Dzień Kota trwa tam cały rok

Koty w Kotorze

Choć Kotor uchodzi za miasto kotów, to nazwa z kotami nie ma nic wspólnego. Kotor wywodzi się od słowa Dekatera- ze starogreckiego słowa Katareo oznaczającego, gorąco, co jest zgodne z prawdą. Miasto to leży w Czarnogórze, nad Adriatykiem, i rzeczywiście bywa tam gorąco. Kotów jest tam mnóstwo. I mają się tam świetnie, otoczone prawdziwą miłością. Sama widziałam, jak właściciel sklepiku delikatnie przełożył na parapet kota rozłożonego przed wejściem. Nie przegnał czy w inny sposób nie zasygnalizował, by sobie poszedł, ale podniósł i ułożył obok doniczki z kwiatami.