Testament Stachury. Reforma języka polskiego według Stachury. Rozmowa z Janem Kondrakiem

Oto fragmenty tego, co powiedział Jan Kondrak:

Nie można być Stachurą, ale można testament Stachury realizować, a ten testament to jest dobre, godne życie: nie dać się pognębić; przeciwstawić się złym elementom losu. I po to jest to pisanie Stachury - by dodać człowiekowi siły. Jest to pisanie w obronie ludzkiej egzystencji.

Stachura powiedział, że to wszystko , co napisał jest po to, by każdy z nas mógł się w tym przejrzeć jak w lusterku i zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy.

„Missa pagana” jest efektem lektury Stachury komunikatów dziesięciu wróżb Klubu Rzymskiego, który zajmował się przyszłością planety. Tam powstało 10 raportów przewidujących, co się będzie działo z planetą i żaden z nich nie jest optymistyczny. Stachura się tym bardzo przejął. Ja też. (…) Stachura pozwalała lepiej orientować się skąd wieje i ustawiać żagle we właściwy, korzystny sposób. Dlatego zawsze do niego wracałem. Próbowałem nie śpiewać Stachury, bo to jest obciążające. Wypowiadanie z pełną świadomością pewnych kwestii, które Stachura napisał wiąże się równie z odpowiedzialnością. I jak tak się to traktuje, to lekko nie jest.

Stachura doskonale zignorował rzeczywistość PRL-owską, traktując ją jako zupełnie przejściowy, epizodyczny rozdział w dziejach historii. W rezultacie jego pisarstwo jest na dzisiejsze czasy, na czasy rozbuchanego konsumpcjonizmu. Pod koniec życia jego sposób rozumowania doprowadził go do przeciwstawienia się nadmiernej konsumpcji i niszczącemu stosunkowi do planety .

Stachura uwielbiał Józefa Czechowicza , który pozwolił poezji wyjść na swoje własne łąki. Czyli Czechowicz postanowił razem z drugą awangardą zerwać z muzycznością wiersza, a raczej prymarnością muzyki, dominacją formy muzycznej nad treścią. Poetę rozpoznawano po formie muzycznej, po rymie, rytmie, stopie rytmicznej. Czyli poeta, który chciał być dopuszczony do grona poetów musiał mieć słuch muzyczny, świetne poczucie rytmu, a mniej liczyło się to, czy to jest mądry człowiek czy głupi. Druga awangarda wyłuskuje ze skorupy wiersz i to jest zasługa Czechowicza.

To wszystko wynikało z niego, z jego myślenia o świecie. Edward Stachura to człowiek, który wiele wycierpiał i starannie to opisał, obudowując to swoim własnym językiem bardzo odkrywczym. Jest niewielu reformatorów języka polskiej poezji. Każdy poeta wnosi swoją odrębność, swoje linie papilarne, swój zapach, buduje coś swojego, rzeźbi w powietrzu coś swojego. Natomiast są wśród nich ludzie epokowi z jakichś względów. Przełamują pewne bariery i zaczynają coś nowego.

Od tego czasu jest więcej poetów niż było, bo wiersz wolny kusi, każdy chce skorzystać, natomiast bardzo niewielu osiąga poziom mędrców, których chce się słuchać.

Stachura nawiązał do popisów retorycznych dawnych mówców. On świetnie znał języki. Sięgał do greki, łaciny, Do końca życia się uczył: angielskiego, rosyjskiego, prowadził notatki w tych nowych dla siebie językach (znał ich siedem).

Kiedy przyjechał do Polski, mając lat 13, to polszczyzna nie była jego pierwszym językiem. Pierwszym była francuszczyzna. I Stachura przygląda się językowi polskiemu trochę jak obcokrajowiec, jak badacz języka i uwrażliwił się na różne dziwności.

Leśmian pierwszy tomik wydał w Kijowie po rosyjsku, tez miał stosunek do języka polskiego zewnętrzny. I on zmodyfikował polszczyznę najdalej ze wszystkich, ale na poziomie słowa, leksyki. Te wszystkie neologizmy i neosemantyzmy, które wprowadził, powyginał słowa, dostosowując je swoich potrzeb. Janusz Palikot w książce ""Nic-nic. Ontologia na marginesach Leśmiana" udowadnia, że Leśmian w ogóle nie był poetą, ale filozofem, który wprowadzał swoje teorie filozofoczne przy pomocy tak, a nie inaczej skonstruowanych tekstów. I nie wykluczone, że ma rację

Co Stachura zrobił dla polszczyzny?

Stachura nie zatrzymał się na poziomie słowa, ale poszedł do poziomu zdania, czyli poziomu syntaktycznego. Polszczyznę zreformował na poziomie zdania.

Jak?

Cały czas chodziły mu po głowie języki francuski, hiszpański, angielski I. przypomniał sobie najpiękniejsze frazy z tamtych języków i próbował tę melodię tamtej mowy i składnię tamtą przetransponować na teren polszczyzny.

Stachura operuje taką retoryką, która jest i koturnową mową, i jednocześnie bardzo intymną. To tak jakby ktoś stojący w kościele pod chórem miał wrażenie, że ksiądz przemawiający z ambony szeptał mu wprost do ucha. To się nazywa retoryka intymna. To jest taki rodzaj odświętności zdania, który nie powoduje dystansu, ale przybliża.