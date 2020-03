Testów na koronawirusa w woj. śląskim jest za mało. Pacjenci i lekarze domagają się dostępu do badań osób podejrzanych o zakażenie

Testy na koronawirusa wykonywane są zaledwie 1 raz na 17000 mieszkańców. To dramatycznie mało! Do 27 marca w 4,5-mln woj. śląskim wykonano zaledwie 2655 testów na obecność koronawirusa. Wychodzi na to, że jeden test przypadł na 1700 mieszkańców.

Testy na koronawirusa na Śląsku Statystyki wykonywania testów na koronawirusa wśród mieszkańców woj. śląskiego są dramatyczne. W niedzielę na godz. 8.00 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach wykonała 3 187 badań pobranych próbek. To skandalicznie mało, choć zgodnie z wytycznymi, bo testy robi się u osób, u których wystąpiły objawy i po zakończeniu choroby, by stwierdzić, że pacjent jest zdrowy. Tysiące osób przebywających na kwarantannach nie ma w ogóle robionych testów, w tym wielu medyków. Nie ma ich wykonywanych np. personel szpitali onkologicznych, choć apelują o to fundacje zajmujące się chorymi na nowotwory. W Gliwicach samorząd wziął sprawy w swoje ręce i urządzeni e do wykonywania tzw. szybkich testów kupił za 200 tys. zł dla Szpitala Miejskiego nr 4, wykorzystując środki z pieniędzy przeznaczonych na działania kryzysowe. Dzięki temu chorzy podejrzani o zakażenie koronawirusem będą liczniej diagnozowani i izolowani. Obecnie w Polsce wykonuje się tzw. testy PCR (pobiera się wymaz z gardzieli, a na wynik czeka się do kilkunastu godzin). Ministerstwo Zdrowia zastanawia się jednak nad zakupem testów, takich jak w Gliwicach, czyli serologicznych. Dają niemal błyskawicznie wynik i byłyby niezwykle przydatne do badania personelu, który na co dzień styka się z chorymi, w tym z wieloma bezobjawowymi. - Konieczne jest zapewnienie w pierwszej kolejności testów na nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego w szpitalach onkologicznych, wyposażenie ich wszystkich w profilaktyczne maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz środki dezynfekujące - apeluje Fundacja Alivia, opiekująca się chorymi na nowotwory. Konieczne jest zapewnienie w pierwszej kolejności testów na nosicielstwo wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego - Pacjenci onkologiczni z obniżoną odpornością to grupa wyjątkowo narażona na zachorowania wirusowe. Wśród nich szczególnie zagrożeni są chorzy z nowotworami krwi, w trakcie podawania chemioterapii lub po przeszczepie szpiku kostnego. Szczególną ostrożność muszą też zachować osoby, które zakończyły leczenie, a których odporność nadal może być osłabiona. Największą grupę chorych na raka stanowią osoby w podeszłym wieku. Tymczasem mamy przykład Korei Płd., gdzie zachorowań było tyle, ile we Włoszech, ale tam testy można było wykonać na każdym rogu ulicy. W efekcie ten kraj bardzo dobrze poradził sobie z pandemią. U nas jest za mało laboratoriów i fachowców. - Rządzący zakłamują rzeczywistość i nie mówią o prawdziwej skali problemu. Chorych jest znacznie więcej. Poza tym często do kart zgonów wpisywana jest inna przyczyna niż COVID-19 - ocenia posłanka Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Jak twierdzi Naczelna Rada Lekarska, rosnące statystki zakażeń wskazują, że nasz kraj znajduje się w fazie dynamicznego rozszerzania się epidemii i najbliższe 30 dni okaże się kluczowe w walce z wirusem. - W środowisku lekarzy powszechnie wiadomo, że nasz kraj nie jest dostatecznie dobrze przygotowany do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. O wszelkich brakach sprzętu, złej organizacji, niedostatku regulacji prawnych przedstawiciele samorządu lekarskiego na bieżąco informują i alarmują władze odpowiedzialne za ochronę zdrowia - czytamy w apelu NIL do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym środowisko medyczne domaga się ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i protestuje przeciwko zamykaniu ust medykom, którzy pokazują prawdę o warunkach pracy w szpitalach, przychodniach i pogotowiu.