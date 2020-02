Tragedia Górnośląska w Wilkowyjach. Msza w 75. rocznicę deportacji wilkowyjan

Będzie to trzeci znaczący hołd deportowanym na Wschód z Wilkowyj . Pierwszy oddano pięć lat temu z inicjatywy dr. Wojciecha Schäffera, który po raz pierwszy stworzył listę deportowanych z Wilkowyj. Naówczas miał 27 potwierdzonych nazwisk. Podczas mszy, 8 marca 2015 r., u stóp ołtarza zapalono 27 zniczy. Potem każda rodzina zabrała jeden znicz i poniosła na skwer u zbiegu ulic Wilczej i Szkolnej, gdzie ustawiono krzyż z przypiętymi szarfami, na których wypisane były nazwiska. Pod nim ustawiono znicze tak samo, jak stały w kościele. W kształcie torów. Węższych szerszych, przedzielonych ukośnikiem (jest to symbol Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie).

Rok później, 17 kwietnia 2016 r., przy wilkowyjskim kościele odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom tej straszliwej tragedii, która była efektem ustaleń jałtajskich, gdzie zgodzono się, by z terenów dawnych Niemiec skierować do Rosji ludność cywilną i wykorzystać ją do odbudowy Związku Radzieckiego. Miała to być reparacja szkód, jakich ZSRR doznał ze strony Niemiec podczas wojny.

Odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom Tragedii Górnośląskiej

Tragedia Górnośląska polegała na tym, że nasz region potraktowano wtedy jako dawną część Niemiec, nie zważając na to, że w całym dwudziestoleciu międzywojennym ten teren należał już do Polski. Wilkowyjanie trafiali głównie w trzy miejsca: do Kandałakszy, obecnego Doniecka oraz Krasnowodzka i Kazachstanu W Kandałakszy powstawały trzy elektrownie, dwie wybudowali ludzie z północnego Kaukazu, trzecią - m.in. Górnoślązacy. Ci, którzy tam zginęli mają zbiorową mogiłę na tamtejszym cmentarzu. Najtrudniejszy był obóz w Krasnowodzku, który dość szybko zlikwidowano, po roku, ale w tym czasie zginęło tam 50 proc. Polaków i 60 proc. Niemców.