Tragedia w Tatrach - 19 rocznica. Lawina porwała licealistów z LO im. Kruczkowskiego w Tychach WSPOMINAMY

To była największa tragedia lawinowa, jaka do tej pory wydarzyła się w polskich Tatrach. Dziewiętnaście lat temu, 28 stycznia 2003 r. wypadł we wtorek. To był drugi dzień ferii zimowych i drugi dzień pobytu w Tatrach młodzieży z „Kruczka”. Pierwszego dnia Rysy zdobyła jedna część grupy, drugiego miała na szczyt pójść druga. W tej pierwszej był Michał Kasperczyk, dziś radny miejski.