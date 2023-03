Tragiczny wypadek w Tychach - 16-latka spadła z 10. piętra. Ratownicy walczyli o jej życie

AKTUALIZACJA, GODZ. 20:15

Tychy: Trwa walka o życie nastolatki, która spadła z 10. piętra

W czwartek, 23 marca, chwilę po godz. 18 policjanci z Tychów otrzymali zgłoszenie dotyczące upadku z wysokości. Z 10. piętra bloku przy ulicy Darwina spadła 16-letnia dziewczyna.

Obecnie prowadzona jest walka o życie nastolatki. Do akcji ratowniczej zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wszystkie zespoły ratownicze pozostają w gotowości, by przetransportować ranną 16-latkę do szpitala.