Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 czerwca?

Trasy rowerowe w okolicy Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,08 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 540 m

Suma zjazdów: 1 530 m

Mimo chmur dookoła postanowiłem ruszyć w trasę , miało być Bielsko ale pogoda zweryfikowała moje plany w Czechowicach-Dziedzicach dorwała mnie pierwsza ulewa, później jeszcze były dwie ;)Przebieg to Gniotek-Wilkowyje-Kobiór-Zabrzeg-Czechowice-Dziedzice-Bestwina-Kaniów-Jawiszowice-Góra-Gilowice-Międzyrzecze-Nowe Bojszowy-Świerczyniec-Paprocany-Żwaków-Wilkowyje-Gniotek.Trasa przebiegała przez las, asfalt i małe miejscowości z wyjątkiem Czechowic masakra ruch jak diabli nie lubię takiej jazdy na rowerze.Polecam na całodniowy wyjazd, na liczniku wybiło nie całe 115 km, gdyby nie ulewy po drodze byłoby więcej ;)

