Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Ścieżki rowerowe z Tychów

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Do wieży spadochronowej

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,82 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 1 484 m

Suma zjazdów: 1 438 m

Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79

Część trasy zapożyczona od kolegi JIMMYTM , reszta improwizowana, przebieg to Gniotek-Jamna-Ligota-Brynów-Muchowiec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek.Trasa Leśno-miejska najtrudniejsza w miejskim gąszczu na Ligocie i Brynowie masakra w części leśnej trochę błotka po ostatnich deszczach ale przejezdne.Polecam na mały wypadzik wieża spadochronowa w parku Kościuszki robi wrażenie.Przejechany dystans według licznika to 43 km skromnie ale zawsze coś ;)

