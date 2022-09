Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 września?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową z Tychów? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Tychów przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Tychów

Dystans: 47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 575 m

Suma zjazdów: 1 564 m Trasę rowerową mieszkańcom Tychów poleca Pana79 Zimna listopadowa pogoda, ale nie lało więc wskoczyłem na rowerek i na miejscu wymyślałem przebieg trasy.Najpierw w stronę Podlesia-Kostuchnę-zahaczając o rezerwat Ochojec dalej w kierunku Giszowca, zabytkowego osiedla robotniczego Nikiszowiec-Galeria szyb Wilson w kierunku Muchowca przez Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Źródła Kłodnicy.Dalej to już z górki Piotrowice-Jamna i Gniotek.W leśnej części trasy trochę błota po ostatnich opadach i ogólnie wilgotno i zimno więc poziom średni.Polecam na małe kręcenie po okolicy na dotlenienie organizmu;)

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na Smutną Górę Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 278 m

Suma podjazdów: 1 952 m

Suma zjazdów: 1 950 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pawelboy W niedzielę 07.05.2017 r. na wycieczkę „RUCH TO ZDROWIE i nie tylko !!!” chętnych przybyło ponad limit tj 22 osoby. Wyruszyliśmy więc w kierunku SMUTNEJ GÓRY w Chełmie Śląskim (należy nadmienić, że do roku 1831 r była nazywana ŁYSĄ GÓRĄ.) Po zakończeniu POWSTANIA LISTOPADOWEGO na Śląsk dotarła zaraza cholery azjatyckiej dziesiątkując ludność. Ówczesne władze pruskie zabroniły chowania zmarłych na przy kościelnym cmentarzu obawiając się zatrucia wody w studniach. Postanowiono wywozić zmarłych nieszczęśników nie tylko z Chełmu Śląskiego ale również z Imielina i Bierunia na piaszczyste wzgórze czyli na ŁYSĄ GÓRĘ. W obecnym czasie cmentarzyk jest uporządkowany a krzyż odnowiony. Zbudowano 2 wiaty gdzie można odpocząć i zjeść posiłek a także schronić się przed opadami i burzą. Udając się w dalszą podróż przez Kopciowice i Bieruń Nowy odwiedziliśmy MINI ARBORETUM składającego się z siedmiu ogrodów tematycznych np. odmiany drzew iglastych i liściastych, następnie roślinki wrzosowate i różaneczniki spotkamy tu również ogród różany, ogród traw oraz ogród barw i zapachów. Do domów wróciliśmy z nowymi wrażeniami, zadowoleni i uśmiechnięci.

Klub Gronie zaprasza jak zwykle wszystkich chętnych na następne wycieczki.

🚲 Trasa rowerowa: Wieczorny test Traseo 2 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,65 km

Czas trwania wyprawy: 399092 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 1 008 m

Suma zjazdów: 982 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów Wieczorny test nowej aplikacji Traseo 2 ' przebieg to Gniotek-Wilkowyje(od tego miejsca zaczeło zapisywać trasę ten kawałek musiałem dorysować

)-Żwaków-Jezioro Paprocańskie-Kobiór-Gostyń-Wyry-Gniotek.Trasa łatwa, chociaż po ostatniej nawałnicy sporo powalonych drzew na szlaku' czas lajtowy musiałem opanować nową aplikację jest trochę mniej dokładna jeśli chodzi o mapę w trakcie jazdy 'dystans w trakcie jazdy i szybkość.Strasznie długo łapie na początku lokalizacje jest sporo do dopracowania, najbardziej mapa na traseo 1 była dokładniejsza w trakcie jazdy gdy się pobłądziło nawet w lesie widoczne były wszystkie alejki i ścieżki a w traseo 2 tego nie ma :(

🚲 Trasa rowerowa: Mikołów-Zamek Lipowiec-Mikołów Stopień trudności: 3.0

Dystans: 105,48 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 191 m

Suma podjazdów: 2 218 m

Suma zjazdów: 2 233 m Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów

🚲 Trasa rowerowa: Żabie Doły Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,52 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 581 m

Suma zjazdów: 2 568 m Rowerzystom z Tychów trasę poleca Pana79

Ta wycieczka dawno mi chodziła po głowie. Kierunek: Zespól przyrodniczo krajobrazowy Żabie Doły - byłem tam dawno temu jeszcze bez traseo.

Na początek kieruję się w stronę niebieskiego szlaku rowerowego. Przez Wzgórze Kamionka docieram do Lasów Panewnickich. Tu zaczyna się szlak rowerowy prowadzący mnie przez Panewniki-Katowickie, osiedla Witosa i Tysiąclecia, aż do Parku Śląskiego. Mijam Śląski Ogród Zoologiczny, Stadion śląski (niestety wciąż w budowie), Górnośląski Park Etnograficzny, następnie jadę w kierunku Elektrociepłowni Chorzów. Docieram do uroczego miejsca Dolina Górnika, gdzie decyduję się na małe piffko. Dalej docieram do celu mojej dzisiejszej wycieczki - Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły. Kilka fotek i dalej przez Chorzów Stary, Siemianowice Śląskie, Bogucice, Zawodzie, katowickie lotnisko Muchowiec, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Źródła Kłodnicy, obok rezerwatu Ochojec, Kostuchnę, Podlesie docieram do domu.

Wycieczka zaliczona do udanych. Po drodze kilka ciekawych miejsc, rezerwatów, parków, zespołów przyrodniczych, jezior, stawów, terenów przemysłowych - dla każdego coś dobrego. Polecam :)

