Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Wycieczki rowerowe z Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 kwietnia w Tychach ma być 15°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Tychach ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Żabie Doły

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,52 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 581 m

Suma zjazdów: 2 568 m

Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów

Ta wycieczka dawno mi chodziła po głowie. Kierunek: Zespól przyrodniczo krajobrazowy Żabie Doły - byłem tam dawno temu jeszcze bez traseo.

Na początek kieruję się w stronę niebieskiego szlaku rowerowego. Przez Wzgórze Kamionka docieram do Lasów Panewnickich. Tu zaczyna się szlak rowerowy prowadzący mnie przez Panewniki-Katowickie, osiedla Witosa i Tysiąclecia, aż do Parku Śląskiego. Mijam Śląski Ogród Zoologiczny, Stadion śląski (niestety wciąż w budowie), Górnośląski Park Etnograficzny, następnie jadę w kierunku Elektrociepłowni Chorzów. Docieram do uroczego miejsca Dolina Górnika, gdzie decyduję się na małe piffko. Dalej docieram do celu mojej dzisiejszej wycieczki - Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły. Kilka fotek i dalej przez Chorzów Stary, Siemianowice Śląskie, Bogucice, Zawodzie, katowickie lotnisko Muchowiec, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Źródła Kłodnicy, obok rezerwatu Ochojec, Kostuchnę, Podlesie docieram do domu.

Wycieczka zaliczona do udanych. Po drodze kilka ciekawych miejsc, rezerwatów, parków, zespołów przyrodniczych, jezior, stawów, terenów przemysłowych - dla każdego coś dobrego. Polecam :)

