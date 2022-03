Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Dzisiaj piękne słoneczko i lekki mrozik za oknem, dziś Święto Górników Barbórka,a że pracuje w kopalni to i moje święto.Postanowiłem je uczcić w swój oryginalny sposób robiąc małą rundkę po okolicy.Mrozik około zera stopni miejscami ułatwiał nie było takiej ciapy jak przy ostatniej mojej trasie, ale miejscami w lesie szczególnie utrudniał były wyjeżdżone koleiny, trzeba było się mocno skoncentrować bo można było zaliczyć glebę ;) Dlatego dałem poziom trudny w innych warunkach do przejechania dla każdego.Trasa o tej porze roku bardzo malownicza, po drodze miałem małą awarię nie mojego rumaka, lecz mnie dorwała sraczkus pospolitus :) Troczę tyłek zmarznął, ale jest się z czego pośmiać:) PRZY OKAZJI BARBÓRKI WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM GÓRNIKOM !!!!!!! Nawiguj

Trasa już dawno chodziła mi po głowie, chociaż ciężko miałem się tam wybrać. Dziś postanowiłem w końcu odwiedzić te miejsce na początku miało to być tylko Muzeum PRL, a że było blisko to najpierw zahaczyłem o zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu. Początek to tradycyjnie mój Gniotek z którego udaje się w kierunku Wzgórza Kamionka, gdzie rozciąga się piękny widok na panoramę Katowic, później przez Rudzkie lasy w stronę Halemby-Kończyc no i Guido. Cofam się kawałek w stronę Pawłowa, po chwili docieram do celu mojej podróży - Muzeum PRL-u w Nowej Rudzie, wracam przez Bielszowice-Lasy Panewnickie docieram do Mikołowa. Trasa bardzo malownicza, szczególnie w lesie, z wyjątkiem małej części miast, przez które musiałem przejechać. Polecam każdemu amatorowi dwóch kółek :)

