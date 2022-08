Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 20 - 21 sierpnia?

Ścieżki rowerowe z Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Barbórkowa trasa

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 29,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 140 m

Suma podjazdów: 1 669 m

Suma zjazdów: 1 654 m

Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Dzisiaj piękne słoneczko i lekki mrozik za oknem, dziś Święto Górników Barbórka,a że pracuje w kopalni to i moje święto.Postanowiłem je uczcić w swój oryginalny sposób robiąc małą rundkę po okolicy.Mrozik około zera stopni miejscami ułatwiał nie było takiej ciapy jak przy ostatniej mojej trasie, ale miejscami w lesie szczególnie utrudniał były wyjeżdżone koleiny, trzeba było się mocno skoncentrować bo można było zaliczyć glebę ;) Dlatego dałem poziom trudny w innych warunkach do przejechania dla każdego.Trasa o tej porze roku bardzo malownicza, po drodze miałem małą awarię nie mojego rumaka, lecz mnie dorwała sraczkus pospolitus :) Troczę tyłek zmarznął, ale jest się z czego pośmiać:)

PRZY OKAZJI BARBÓRKI WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WSZYSTKIM GÓRNIKOM !!!!!!!

Nawiguj