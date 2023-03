Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w pobliżu Tychów? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 7 km od Tychów. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Tychów proponujemy na weekend.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Wietrzna Wielkanocna Pętla Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,27 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 131 m

Suma podjazdów: 2 311 m

Suma zjazdów: 2 307 m Pana79 poleca trasę mieszkańcom Tychów Było trochę więcej czasu niż zazwyczaj więc postanowiłem wybrać się nad Zalew w Imieliniu i tak wyszła mi pętla Gniotek-Wilkowyje-Żwaków-Jezioro Paprocany-Cielmice-Bieruń-Ściemie-Błędów-Jamnice-Jazd Imielin-Jeleń-Jazd Dziećkowice-Dziećkowice-Brzęczkowice-Słupna-Mysłowice-Nikiszowiec-Giszowiec-Ochojec-Kostuchna-Podlesie-Gniotek. Na liczniku stukło 90km , trasa średniej trudności, czas przejazdu z postojami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Trasami rowerowymi do Lędzin Stopień trudności: 2.0

Dystans: 63,58 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 2 462 m

Suma zjazdów: 2 447 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Dziś postanowiłem wrócić w rejony Lędzin tak mi się tam ostatnio spodobało że musiałem wypróbować dotrzeć tam szlakami rowerowymi i w 95% się udało ;) Na początek kieruję się w stronę Podlesia i tam wbijam się na czerwony szlak rowerowy, ten doprowadza mnie do czarnego szlaku rowerowego, który zaczyna się w Murckach, prowadzi przez bajeczne Lasy Murckowskie i Rezerwat Las Murckowski aż do rynku w Bieruniu. Stąd czerwonym szlakiem pokrywającym się z Wiślaną Trasą Rowerową docieram aż do miejscowości Świerczyniec. Tu wbijam na żółty szlak, a następnie skręcam w las w stronę Jeziora Paprocańskiego (mały odcinek bez szlaku rowerowego). Z Paprocan wbijam na szlak, który doprowadza mnie do miejscowości Wilkowyje i dalej w kierunku Wyr odbijam w kierunku mojego Gniotka. Na pożegnanie małe pifffko U Rysia i z górki do domku :) Trasa raczej lekka i przyjemna do przejechania dla każdego, można rozłożyć na cały dzionek :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowa kąpiel ;) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,08 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 1 380 m

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Poniedziałkowy rozruch na ból głowy Stopień trudności: 3.0

Dystans: 60,06 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 966 m

Suma zjazdów: 975 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Dziś przy poniedziałku w pracy strasznie ociężały się czułem i postanowiłem że choćby skały srały popołudniu wskoczę na rumaka i pokręcę się po okolicy, założenie było takie że około 30 km. W domu jeszcze zaczęła mnie głowa boleć i powiem szczerze ciężko miałem się zebrać, pierwsze 18 km myślałem że umrę :) Ale nagle przestała mnie głowa boleć i nogi dostały poweru cud jakiś czy co :) Tak dobrze zaczęło mi się korbować że nakręciłem 60 km :) Początek to Gniotek z którego kieruję się w stronę Wzgórza Kamionka - Reta Śmiłowiecka tu odbijam w kierunku Góry św. Jana gdzie nastąpił cud z bólem głowy i kieruję się w kierunku Wyr - Gostynia gdzie zaliczam ciemnego Kozela następnie korbuję przez Kobiór i odbijam do Jeziora Paprocieńskiego mały przystanek w Promnicach i dalej Paprocany - Żwaków - Glinka - Mąkołowiec i ląduję w domu :)Mimo początkowego bólu głowy strasznej duchoty przejażdżka z serii udanych polecam po drodze kilka ciekawych miejsc !

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Grudniowa wietrzna trasa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,21 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 143 m

Suma podjazdów: 1 247 m

Suma zjazdów: 1 258 m Trasę dla rowerzystów z Tychów poleca Pana79

Dziś postanowiłem przejechać krótką ale mam nadzieje że ciekawą trasę.Początek to Gniotek, później kieruje się w stronę mikołowskiego rynku,parku Planty dalej Łaziska Górne gdzie znajduje się kilka schronów bojowych z 1939 roku Obszaru Warownego Śląsk i stara zabytkowa wieża ciśnień.Następnie Wyry i schron bojowy

(jeden z większych w tym regionie),Gostyń i schron bojowy nazwany przez miejscowych Sowiniec, dalej pomnik upamiętniający żołnierzy września 1939 roku i wjeżdżam w lasy Kobiórskie, wyskakuje w Wilkowyjach(nie tych serialowych), następnie las Gniotek i jestem w domu. Polecam wszystkim interesującym się fortyfikacjami , przyrodą i życzę miłego kręcenia korbą ;) Jak się okazało to ostatnia trasa w tym roku, według Traseo najechane skromne w 2015 roku 2786,4 km, a kilku tras niestety nie zapisało, w poprzednich latach bywało lepiej, może 2016 rok będzie lepszy :)

Nawiguj

