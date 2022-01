Trasy rowerowe do 7 km od Tychów. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Trasy rowerowe z Tychów

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 7 km od Tychów, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w Tychach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 09 stycznia w Tychach ma być nan°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2

Dystans: 94,85 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 853 m

Suma zjazdów: 1 858 m

Pana79 poleca trasę rowerzystom z Tychów

Dzisiaj postanowiłem przetrzeć szlak do Rybnika trasa przebiegała 95% szlakami rowerowymi w większości super oznakowanymi.Przebieg to Gniotek-Wyry-Łaziska Górne-Gardowice-Zazdrość-Palowice-Żory-Szczejkowice-Rybnik-Przegędza-Leszczyny-Czerwionka-Czuchów-Dębińsko-Ornontowice-Bujaków-Paniowy-Mikołów Rynek-Gniotek.Na liczniku pykło101km ,czas przejazdu z postojami na uzupełnienie płynów ,fotki i jak na wykresie widać błądzeniu ale tylko przez to że przegapiłem tabliczkę z kierunkiem jazdy.Trasa średniej trudności polecam super oznakowana i piękne widoki!!

