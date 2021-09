Tychy: Dożynki 2021 w Urbanowicach -zobacz ZDJĘCIA. Bp Marek Szkudło: Pamiętam smak i kolor chleba, który wypiekał mój ojciec ZDJĘCIA

. Wy o tym wiecie, ale czy zawsze pamiętacie, że to Ojciec, który jest w niebie, chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj? Świat współczesny o tym zapomina. I to właśnie zapamiętajcie z dzisiejszej uroczystości: wdzięczność jest pamięcią - mówił biskup, który przewodniczył mszy dożynkowej w urbanowickim kościele Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask (koncelebrowali ją ks. proboszcz Józef Sinka oraz ks. prałat Jan Drob pochodzący z Urbanowic).

Następnie dożynkowy korowód, z orkiestrą, paradnie przeszedł na miejsce, gdzie bochen chleba starostowie dożynek (Joanna Socha-Blacha, Bartłomiej Biolik i Andrzej Noras) przekazali gospodarzowi miasta. W imieniu prezydenta Andrzeja Dziuby przyjął go jego zastępca, Igor Śmietański, zapewniając, że podzieli go sprawiedliwie.

Hodowla krów to ciężka praca. Dziś, kiedy już jestem wolny, powiedziałbym, że to taki wyższy etap niewolnictwa. Hodowca była to jest taki niewolnik, który sam siebie pilnuje i pogania. Na polu są jakieś przerwy w pracy, a tu – niby praca jest rano i wieczorem, ale jak zdarzy się coś w nocy, krowy ryczą, trzeba wstać, zobaczyć, zareagować. I tu nie ma znaczenia czy to lato czy zima. Człowiek pracujący na etacie może być zły, kiedy musi dziesięć minut dłużej zostać, a tu trzeba być do dyspozycji całą dobę

– mówi.

Ma troje dzieci, ale żadne nie chce przejąć gospodarstwa. „Wybrały lżejsze życie”, mówi ojciec.

Krów nie ma, ale pozostały pola (ok. 40 hektarów), na których pracuje, bo nie wyobraża sobie bezczynności. Co uprawia?

- Wielkiego wyboru nie ma. Trzeba się mocno nagłówkować, żeby ułożyć jakieś logiczne zmianowanie, ale jak się ma do dyspozycji trzy rośliny (zboża, kukurydza, rzepak), to nie bardzo nawet wiadomo jak. W tym roku jako pierwszy zasiałem w tym roku soję, żeby jakoś wzbogacić to zmianowanie, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Ładnie wygląda, ale co będzie – zobaczymy – mówi.