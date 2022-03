Tychy: Dzień Wiosny w ZS 1 - ZDJĘCIA. Świętowanie z nowo przyjętymi uczniami ukraińskimi

W tym roku 21 marca 25 młodych Ukraińców stało się uczniami tej szkoły. Przed dziesiątą weszli do budynku owacyjnie witani przez społeczność "Morcinka", w której już jest troje młodych Ukraińców (Denis - od września oraz Luiza i Bogdan - od trzech lat). Zaproszono ich do szkolnej kawiarenki (Cafe Gustaw), gdzie czekał zastawiony stół, a na nim m.in. ciasta niebiesko-żółte.

Potem było zwiedzanie szkoły, a następnie koncert, na którym wystąpili uczniowie, absolwenci i nauczyciele.

- Witam nowych uczniów z Ukrainy. Chciałam was powitać po ukraińsku, ale dowiedziałam się, że "witam was serdecznie w naszej szkole" po ukraińsku brzmi tak samo jak po polsku, więc witam was serdecznie. Cieszę się, że będziecie się z nami uczyć języka polskiego - powiedziała dyrektor Grażyna Jurek.