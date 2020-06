Tychy: Fiat Chrysler Automobiles w poniedziałek nie wznowi produkcji. Pracownicy wysyłani na urlopy

Fiat Chrysler Automobiles w Tychach nie wznowi produkcji w poniedziałek. Kolejna przerwa potrwa do 14 czerwca. Pracownicy wysyłani na urlopy

Produkcja aut wstrzymana została 16 marca, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W pierwszej wersji przerwa miała trwać do 27 marca, potem do Wielkanocy. Po świętach produkcja jednak nie ruszyła. Przestój został przedłużony do 26 kwietnia. Kolejny termin zakończenia przerwy w produkcji był wyznaczony na 24 maja, potem do 31 maja, 7 czerwca. Niestety, pracownicy dostali kolejne pismo. Tymczasowe zawieszenie będzie obowiązywać od 8 do 14 czerwca.