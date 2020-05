Tychy. Gemini Park już otwarty. Gdzie można zrobić zakupy?

Maksymalna liczba osób, która może wejść do galerii porównywalna jest z ruchem sprzed ograniczeń w godzinach porannych np. w poniedziałek czy we wtorek. Oznacza to, że osoby robiące zakupy pozostają w odpowiedniej, bezpiecznej odległości od siebie, a na korytarzach zachowana jest płynność ruchu bez ryzyka kontaktu klientów między sobą. Taki limit chroni także przed tworzeniem się kolejek - mówi Misztalewski