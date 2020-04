A jak w pozostałych parafiach? kościół świętych Franciszka i Klary - 25 osób (10 w kaplicy górnej, 15 w kaplicy dolnej)' kościół św. Maksymiliana Kolbe - do 28 osób kościół MB Królowej Aniołów na Wilkowyjach - 30 osób; kościół w Urbanowicach - 30 osób; kościół Świętej Rodziny - 32 osoby NSPJ na Paprocanach - 35 osób; kościół św. Jadwigi Śląskiej - 40 osób kościół Krzyża św. w Czułowie - 40 osób kościół Miłosierdzia Bożego - 45 osób kościół św. Jana Chrzciciela - do 60 osób kościół bł. Karoliny - 60 osób kościół Ducha św. - 100 osób.

Tychy: Ile ludzi może uczestniczyć we mszach św. od 20 kwietnia 2020? Najmniej, bo tylko 20 - w tymczasowej kaplicy parafii św. Ojca Pio na Mąkołowcu, najwięcej w kościele św. Krzysztofa - 120.

Wszędzie miejsca do zajęcia będą jakoś oznaczone. W kościele Miłosierdzia Bożego miejsca dla wiernych będą zaznaczone kolorem pomarańczowym, w Wilkowyjach będą to miejsca numerowane: w ławkach głównych - 16, w krużgankach - 11, na prawym chórze - 3.

W Krzysztofie miejsca będą wyznaczone kolorowymi taśmami.

W Karolinie będą zaznaczone kartkami. - Między innymi dlatego, żebyśmy wiedzieli, gdzie trzeba potem zdezynfekować - mówi proboszcz, ks. prałat Józef Szklorz.

Pierwszeństwo w udziale we mszach mają osoby, które zamówiły intencje. Reszcie pozostają transmisje.

By umożliwić uczestnictwo we mszach większej liczbie wiernych parafia Ducha św. wprowadziła w niedziele dodatkową mszę o godz. 18.

Oczywiście, wszyscy uczestnicy muszą być w maseczkach, z wyjątkiem celebransa.