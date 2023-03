Tychy, jakich nie znacie. Takie były i do tamtych czasów wracają. Zobaczcie zdjęcia Jolanta Pierończyk

Tychy kojarzą się z nowoczesnym miastem, socrealizmem, blokowiskami. Miały być miastem bez kościołów, ale to się nie udało i wbrew planom kościoły są i to w całkiem imponującej liczbie. Ale zanim zapadła decyzja o nowych Tychach, były stare Tychy, starodawne, z dawną architekturą. To były przede wszystkim Tychy z cegły. Domy i budynki użyteczności publicznej były ceglane. Ba, z cegły zbudowany był nawet zamek myśliwski przy Katowickiej.