Tychy, Mikołów, Pszczyna, Bieruń: Które licea miały najwięcej kandydatów na jedno miejsce?

_"W Tychach miejsca w żadnej szkole nie ma jeszcze 173 uczniów. Progi punktowe w tegorocznym naborze były bardzo wysokie. „W liceach minimalna liczba punktów kandydata zakwalifikowanego to 112 punktów (do I LO im. Kruczkowskiego - minimum to ponad 155 punktów, w IV LO w ZS 1 w Tychach - ok. 140). W technikach najwięcej punktów musieli mieć kandydaci do klas w Technikum nr 3 w ZS 4 kształcących: w zawodzie technik programista min. 132 , technik informatyk 119_”, czytamy na stronie UM Tychy.

W siedmiu z jedenastu liceów na naszym terenie było więcej chętnych (i to z pierwszego wyboru) niż miejsc. W naszej galerii zobaczycie, które pod tym względem znalazły się na podium.