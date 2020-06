UM Tychy

Tychy nie będą strzelać do dzików, mają inny sposób. Jest to specjalny granulat wydzielający zapach drapieżników. Ponoć ma to zniechęcić dziki do wchodzenia do miasta. 16 czerwca rozsypany został wzdłuż ściany lasu od ulicy Beskidzkiej przez osiedle Z1, Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany, osiedle W, aż do aquaparku.