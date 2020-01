Tychy. Niemieckie plany na przebudowę Czułowa

Wojna się skończyła i na realizację tych pomysłów nie starczyło czasu. Jednak pomysł z basenem musiał przypaść powojennym projektantom do gustu, bo początkiem lat 60. XX wieku podczas sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego umiejscowiono jedną nieckę basenowa w przyzakładowym parku oraz dwa małe brodziki dla dzieci. Zamiast kortów tenisowych wymyślono boisko do koszykówki, które w okresie zimowym zamieniane byłoby w lodowisko. Były to jedne z wielu atrakcji, jakie miały być ogólnodostępne na tak niewielkim terenie. Ale i z tych planów nic nie wyszło.

Na niemieckich planach z 1942 roku, z uwagi na trwającą wojnę, nie zapomniano również o zaplanowaniu budowy trzech schronów przeciwlotniczych oraz przewidziano miejsce na budowę działu MYCO, czyli działu zbrojeniowego, w którym produkowano akcesoria do pochłaniaczy masek przeciwgazowych oraz papierowe tuby do amunicji strzeleckiej.

- Na te tubki mówiono gilzy _– wspomina Busz,

- _Mówiono też, że są to ochraniacze na lufy niemieckich czołgów – wspominała nieżyjąca już pani Alfreda Grzeja, jedna z pracownic tego oddziału.

Po wojnie, maszyna do gilz została zaadaptowana do produkcji wkładów do jajek.