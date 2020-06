Tychy: Oddział Polsko-Amerykańskich Klinik Serca wznawia przyjęcia planowe. Będzie więcej uratowanych chorych na serce

Zarząd Grupy American Heart of Poland (AHP) zdecydował o wznowieniu przyjęć planowych na oddziale Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach. Klinika w związku z decyzją wojewody została wcześniej oddelegowana do leczenia pacjentów kardiologicznych z podejrzeniem zakażenia, bądź chorych na COVID-19.

- Decyzja o wznowieniu przyjęć w Tychach była zdeterminowana przede wszystkim dużym zapotrzebowaniem na hospitalizacje i konsultacje w trybie planowym. Możliwość leczenia pacjentów kardiologicznych zakażonych SARS-CoV-2 była dla nas cennym doświadczeniem i cieszymy się, że mogliśmy udzielić pomocy w tak trudnym dla wszystkich momencie. Niemniej jednak wznowienie przyjęć planowych w kardiologii jest sprawą pilną ze względu na bardzo dużą liczbę pacjentów oczekujących na wizytę. Nie możemy dopuścić do tego, aby doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, co jest możliwe, przy zbyt późno udzielonej pomocy osobom ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi - komentuje Bartosz Sadowski, Prezes Zarządu American Heart of Poland.