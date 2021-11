Tychy: Park Suble o brzasku. Przepiękna gra świateł w lustrach stawów i Gallery of Reflections. Zobaczcie zdjęcia

Wschód słońca ma coś magicznego. Przepięknie tę magię ujął Krzysztof Dzikowski w tekście "Wschód słońca w stadninie koni", do którego jeszcze piękniejszą muzykę napisał Seweryn Krajewski.

"Tam, gdzie lśni horyzont, /Drga niebieską linią/ Wprost w otwarte wrota chmur,/ Siwych chmur./ Tam, gdzie w kuźni słońca/ Dzień powstaje nowy", to fragment tej piosenki, która należy do największych przebojów "Czerwonych Gitar".

Wschód słońca cudny jest wszędzie. Przepiękne jest też to, co dzieje się na niebie przed pojawieniem się słońca. Te światła, które mu torują drogę. Urodę tego zjawiska zwanego brzaskiem można podziwiać także w parku Suble w Tychach, gdzie ta gra świateł na jaśniejącym niebie może się odbijać nie tylko w lustrach stawów, ale także - od tego roku - w Gallery of Reflections, pawilonie powstałym podczas międzynarodowych warsztatów architektoniczno-designerskich Meeting of Design Students.