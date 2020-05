Tychy: po nieprzytomnego nastolatka przyleciał śmigłowiec LPR. Co mu się stało?

Ksiądz z Tychów zachęca do obejrzenia filmu Sekielskich

Ks. Grzegorz Strzelczyk, proboszcz parafii pw. Maksymiliana Kolbego w Tychach, zwrócił się do wiernych, by nie angażowali się w internetowe spory na temat filmu dokumentalnego braci Sekielskich „Zabawa w chowanego". Zachęcił natomiast, by film obejrzeć. - To będzie bolesne i gors...