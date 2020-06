Tychy pozwalają powiększyć letnie ogródki. Czy restauratorzy tego chcą?

Jak się ma rynek mieszkaniowy? Sprawdziliśmy

Rynek mieszkaniowy ma się nieźle. W ostatnich 12 miesiącach deweloperzy konkurowali między sobą, co doprowadziło do sporej obniżki cen mieszkań sięgającej od 300 do 900 zł w przeliczeniu na mkw. Ponadto choć program "Rodzina na swoim" został okrojony, to preferuje on mieszkania ...