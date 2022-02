Tychy: Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Można zgłaszać swoje pomysły i propozycje

Budżet obywatelski, pozwala mieszkańcom na współdecydowanie o wydatkach publicznych w swoim mieście na kolejny rok budżetowy. W 2015 roku po raz pierwszy zorganizowano Budżet Obywatelski w Tychach, a już we wtorek - 1 marca, rusza kolejna edycja. Sumując dotychczasowe edycje, we wszystkich z nich złożono 1 517 wniosków, z czego 1 040 trafiło do głosowania. Do tej pory mieszkańcy wybrali do realizacji już 522 projekty.

Zaangażowanie od pierszej edycji

Już od pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, cieszył się on dużą popularnością wśród mieszkańców, którzy chętnie przedstawiali swoje projekty i pomysły. Dotyczą one m.in. remontów chodników, budowy wiat śmietnikowych, miejsc parkingowych, czy placów zabaw. Mieszkańcy nie zapominają jednak o wydarzeniach integrujących lokalne społeczności, takich jak: organizacja festynów, seansów kina plenerowego, czy zajęć dla dzieci.

Projekty, które zostaną zrealizowane w tym roku to m.in.: