Tychy w XXI w.: Liczba aut się podwoiła, ale wypadków mniej. Sposób UM na poprawę bezpieczeństwa

W latach 2001-2020 liczba samochodów zarejestrowanych w Tychach wzrosła dwukrotnie. W 2001 r. było ich ok. 50 tysięcy, a na koniec 2019 - blisko 104 tysiące. A jednak jest znaczny spadek liczby wypadków: z 208 do 44 - czytamy w raporcie bezpieczeństwa nadesłanym z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.

- Takie rozwiązania stosowane są na głównych drogach. Na drogach osiedlowych, wewnętrznych i tych, które stanowią dojazd do osiedli budowane są wyniesione tarcze skrzyżowań i wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające i szykany drogowe - mówi Artur Kruczek.

Warto podkreślić, że prawie całe Tychy poza podstawowym układem dróg objęte są strefami ograniczenia prędkości. W dzielnicach i osiedlach na poprawę bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu wpływa „reguła prawej ręki”.

W ten sposób udało się w ciągu lat zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem pieszych - z 98 wypadków do 16. „Udało się też zmniejszyć liczbę zdarzeń na skrzyżowaniach w mieście. W 2019 r. największa liczba zdarzeń drogowych na jednym skrzyżowaniu to 14 (średnio około jednej kolizji w miesiącu), przy czym w niektórych latach liczba ta sięgała nawet do 50”, czytamy w raporcie.