Tychy. Wielki Czwartek w kościele bł. Karoliny. Msza bez zakończenia. Zobaczcie zdjęcia z tej uroczystości

Wielki Czwartek 2022 wreszcie był taki, jak być powinien.

Wielkoczwartkową mszę nie kończy błogosławieństwo ani formułka "Idźcie, Ofiara spełniona". Bo to nie koniec Triduum Paschalnego. Ono trwa.

Po zakończeniu Wieczerzy Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały Wielki Piątek.