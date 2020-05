Tychy: Wracają opłaty parkingowe i włączniki zielonego światła. To efekt znoszenia restrykcji wprowadzonych profilaktycznie na czas pandemii koronawirusa.

Od 15 marca 2020 Tychy, jako pierwsze miasto w Polsce, zaprzestały pobierania opłat za parkowanie. Za ich śladem poszły inne miasta. Kraków wrócił do opłat 4 maja, Tychy zapowiadają powrót do opłat parkingowych w poniedziałek, 1 czerwca. We wszystkich miejskich strefach płatnego parkowania, a także na obu parkingach wielopoziomowych znów będą pobierane opłaty.

" Jednocześnie mieszkańcy będą mogli przedłużyć okres obowiązywania kart abonamentowych i kart mieszkańca o czas, w którym strefy były nieczynne", informuje Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.

W połowie marca wyłączony został też przycisk do uruchamiania zielonego światła. Od 1 czerwca znów będzie działał.