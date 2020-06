Tygodniowy przegląd prasy (Tychy, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Tychów

Jak długo jeszcze potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie znów czynny, choć z pewnymi ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa. Ale działa już kawiarenka. Czas przymusowego zamknięcia ogrodu uniemożliwił oglądania w rozkwicie wielu gatunków roślin. W tej chwili można cieszyć oko kwitnącymi rododendronami i upajać się słodkim zapachem robinii na Sośniej Górze.

Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię".