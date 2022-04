Tyska Gala Kultury. Nagrody prezydenta dla Kamilli Baar i Mateusza Krzyżowskiego. Koncert Sebastiana Riedla. Zobaczcie zdjęcia

– Nagrody, które właśnie wręczyliśmy stanowią najwyższy wyraz uznania dla dokonań wszystkich laureatów. Wasza pasja i ciężka praca sprawiają, że nasze miasto jest postrzegane jako miejsce o dużym potencjale twórczym, jako miasto nowoczesne, otwarte na nowatorskie pomysły oraz działania. Życzę, by przyznane dziś nagrody, były dla was nie tylko wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej pracy – powiedział prezydent Andrzej Dziuba po wręczeniu wszystkich nagród w dziedzinie kultury.

Nagrody prezydenta Tychów w dziedzinie kultury przyznawane są od 1996 r. , ale zawsze w towarzystwie nagród w dziedzinie sportu (do tej pory były to nagrody w dziedzinie kultury i sportu). Po raz pierwszy nagrody te rozdzielono - osobno odbyła się Tyska Gala Sportu (w czerwcu 2021 r.), osobno zdecydowano się zorganizować Tyską Galę Kultury.

Nagrody prezydenta Tychów w dziedzinie kultury otrzymali:

- Grupa Artystyczna Teatr T.C.R. - za stworzenie własnego niepowtarzalnego języka wypowiedzi artystycznej, który twórczo wpisuje się w społeczność lokalną;

- Aleksandra Matuszczyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Tychach - za budowanie szerokich partnerstw w obszarze dziedzictwa kulturowego Tychów;

- Kamilla Baar - za kreacje aktorskie w ramach wyprodukowanego przez Teatr Mały w Tychach projektu „Zapiski z zamknięcia” oraz twórcze utożsamianie się z miejscem, z którego się wywodzi.

Nagroda prezydenta Tychów w dziedzinie kultury wynosi 7500 zł.